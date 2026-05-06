Какой церковный праздник 6 мая: главная примета дня

6 мая согласно новому церковному календарю православные в Украине чтят память святого Иова Почаевского – подвижника, чья жизнь стала образцом стойкости в вере. В этот же день отмечают Преполовение Пятидесятницы 2026 — середину пути между Пасхой и Троицей.

К святому Иову обращаются с просьбами об исцелении от тяжелых болезней, защите от врагов и зла, помощи в нужде.

В праздник Преполовения Пятидесятницы совершается малое освящение воды: после службы в храмах идут крестным ходом к рекам, озерам или колодцам. Освященной водой окропляют поля, скотину, окропляют друг друга.

В народе день называют Иов-горошник. В старину в это время сеяли горох – обязательно в сумерках, чтобы воробьи не заметили семена и не выклевали их.

Роса на Иова считается особенной — верят, что если походить с утра по траве босиком, то можно вылечить суставы, успокоить нервы, вернуть крепкий сон.

В праздник Преполовения Пятидесятницы не стоит: обижать ни людей, ни животных; ругаться, сквернословить и ссориться; отвлекаться от духовной стороны праздника (желательно побывать в храме или помолиться дома).

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отказывать в помощи и милостыне; заниматься тяжелой физической работой без необходимости; шить и вязать — считается, что "запутаешь судьбу".

День Иова-горошника может рассказать о том, какой будет погода. Если нет росы с утра — погода поменяется. Утром стелется туман над полями — дождя не будет. На клене появились сережки — пора сажать свеклу. Осы вьют гнезда в открытых местах — лето будет сырым. Во время ливня на воде пузыри — ненастье затянется надолго. И самая главная примета дня: если на Иова теплая ночь — быть богатому урожаю огурцов.

Хорошо в праздник помочь тем, кто нуждается — считается, что любое добро вернётся вдвойне.

