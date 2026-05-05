Какой церковный праздник 5 мая: что категорически нельзя делать дома

5 мая по новому церковному календарю православные чтят память мученицы Ирины Македонской — девушки, которая приняла смерть за веру, но не отреклась от Христа. В этот же день вспоминают одну из самых почитаемых икон — "Неупиваемую чашу", к которой веками обращаются с молитвами о помощи в самых тяжелых жизненных ситуациях.

Приметы 5 мая. Фото: из открытых источников

В этот день с молитвами обращаются к святой Ирине — ее просят об исцелении от болезней и дать силы побороть искушения. Девушки молятся Ирине об удачном замужестве, а те, кто ищет работу — о достатке и стабильности.

Перед иконой "Неупиваемая чаша" просят избавления от зависимостей — алкогольной, наркотической, игровой. Есть немало свидетельств того, как вера и искренняя молитва помогали людям изменить жизнь. Главное условие — человек сам должен хотеть справиться со своей бедой.

Святителя Луку считают покровителем врачей и художников. У него просят помощи в семье, здоровья и даже поддержки в денежных делах.

В народе святую Ирину ласково называли Ариной, а день прозвали Рассадницей или Капустницей — с этого времени обычно начинали высаживать капусту и огурцы.

Капуста во все времена была одним из главных овощей — ее квасили, тушили, делали начинку для пирогов и даже лечились. Сажать рассаду в этот день полагается рано утром и только женщинам, желательно в одиночестве. В старину, чтобы капуста уродилась, на огород надевали старую одежду, похожую на лохмотья — чтобы напоминала капустные листья.

Кроме огородных дел, в этот день хорошо сделать в доме уборку — чтобы в семье был мир.

По народным поверьям сегодня нельзя: сплетничать и распускать слухи — они возвращаются болью в зубах и простудой на губах; жаловаться на судьбу — кто ропщет, тот только притягивает новые беды; оставлять грязную посуду, особенно на ночь — запах привлекает нечистую силу, которая сеет раздор в семье; сажать рассаду в присутствии других людей — чтобы не сглазили; готовить блюда из капусты и огурцов — в день, когда их только сажают, это считается плохой приметой для будущего урожая.

И еще один неожиданный запрет: не стоит убирать поваленные деревья возле огорода – считается, что они лежат там не просто так, а защищают посевы от нечисти. Уберешь — откроешь путь злым силам.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 4 мая: с чем нужно быть осторожным в этот день.



