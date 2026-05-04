Какой церковный праздник 4 мая: с чем нужно быть осторожным в этот день

4 мая согласно новому календарю православной церкви в Украине чтят светлую память мученицы Пелагии Тарсийской — юной девы, принявшей смерть за веру в III веке.

Приметы 4 мая.

Святая Пелагея считается заступницей всех, кого обидели несправедливо, в молитвах к святой просят защиты от злых языков, обид и клеветы.

К святым Януарию и Прокулу обращаются с молитвами о здоровье и защите от злых сил.

По традиции в этот день нужно помогать нуждающимся: подавать милостыню, кормить голодных и заботиться о бездомных животных. Считается, что любое добро, сделанное 4 мая, обязательно вернется вдвойне, а год будет сытым и удачным.

В народе праздник называют Пелагея-заступница. С этим днем связано много добрых традиций: например, принято обмениваться подарками и угощениями с близкими, говорить друг другу теплые слова. Особое внимание нужно уделить птицам — обязательно их подкормить, ведь Пелагею считают их покровительницей.

У огородников на Пелагею были свои обычаи: чтобы защитить растения от вредителей и "нечистой силы", в старину на грядки ставили перевернутые треснувшие горшки с крапивой внутри. Считалось, что это отпугнет все плохое. Перед посадкой развешивали старую обувь — для защиты от зависти.

По народным поверьям, 4 мая считается довольно опасным в плане травм, поэтому нужно постараться быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами.

Что сегодня нельзя делать еще: отказывать в помощи или милостыне — это может обернуться финансовыми трудностями; ссориться, грубить и конфликтовать с близкими — к затяжной "черной полосе" в жизни; сплетничать и распространять слухи — может вернуться бумерангом.

Также не советуют дарить некоторые вещи (например, острые предметы или хозяйственный инвентарь), так как верят, что такие подарки могут принести разлад и печаль.

