Яке церковне свято 4 травня: з чим треба бути обережним у цей день

4 травня згідно нового календаря православної церкви в Україні вшановують світлу пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської — юної діви, яка прийняла смерть за віру в III столітті.

Прикмети 4 травня.

Свята Пелагея вважається заступницею всіх, кого образили несправедливо, у молитвах до святої просять захисту від злих мов, образ та наклепів.

До святих Януарія та Прокула звертаються з молитвами про здоров'я та захист від злих сил.

За традицією цього дня потрібно допомагати нужденним: подавати милостиню, годувати голодних та піклуватися про безпритульних тварин. Вважається, що будь-яке добро, зроблене 4 травня, обов'язково повернеться подвійно, а рік буде ситим та вдалим.

У народі свято називають Пелагея-заступниця. З цим днем пов'язано багато добрих традицій: наприклад, прийнято обмінюватися подарунками та частуваннями з близькими, говорити одне одному теплі слова. Особливу увагу треба приділити птахам – обов'язково їх підгодувати, адже Пелагею вважають їхньою покровителькою.

У городників на Пелагею були свої звичаї: щоб захистити рослини від шкідників і "нечистої сили", за старих часів на грядки ставили перевернені горщики з кропивою всередині. Вважалося, що це злякає все погане. Перед посадкою розвішували старе взуття – для захисту від заздрощів.

За народними повір'ями, 4 травня вважається досить небезпечним у плані травм, тому потрібно постаратися бути обережнішим з вогнем, а також колючими та ріжучими предметами.

Що сьогодні не можна робити ще: відмовляти у допомозі чи милостині – це може обернутися фінансовими труднощами; сваритися, грубити та конфліктувати з близькими — до затяжної "чорної смуги" у житті; пліткувати і розповсюджувати чутки – може повернутися бумерангом.

Також не радять дарувати деякі речі (наприклад, гострі предмети чи господарський інвентар), тому що вірять, що такі подарунки можуть принести розлад та смуток.

