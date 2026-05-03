Церковный праздник 3 мая: три суровых запрета в этот день
Церковный праздник 3 мая: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник 3 мая в Украине, кого чествуют верующие и какие запреты в этот день существуют.

3 мая 2026, 06:30
Slava Kot

3 мая православные христиане отмечают четвертое воскресенье после Пасхи, чтят память Феодосия Печерского, одного из основателей монашества на Руси, а также Киево-Печерскую икону Успения Божией Матери. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 3 мая. Фото из открытых источников

Феодосий Печерский был игуменом Киево-Печерской лавры и сыграл ключевую роль в развитии монастырской жизни. Он ввел строгий устав, основанный на традициях Студийского монастыря, и обрел авторитет не только среди духовенства, но и среди князей. Святой известен своей скромностью, трудолюбием и стремлением к справедливости.

В этот же день верующие чтят Киево-Печерскую икону Успения Божией Матери, которая, по преданию, имеет чудотворную силу. Оригинал святыни был утрачен во время Второй мировой войны, однако в лавре хранится ее копия, которую также считают особенно уважаемой.

Что нельзя делать сегодня

В народных традициях с этой датой связывают несколько запретов:

  • — Нежелательно ссориться в семье – это может привести к длительным конфликтам
  • — Не стоит дарить или принимать носовые платки, ведь это символизирует болезни
  • - Следует быть осторожным с молоком – его пролитие якобы предвещает семейные невзгоды

Именины 3 мая

Именины в этот день отмечают Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна и Юлиана.

