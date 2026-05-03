Церковне свято 3 травня: три суворі заборони цього дня

3 травня православні християни відзначають четверту неділю після Великодня, вшановують пам’ять Феодосія Печерського, одного з засновників чернецтва на Русі, а також Києво-Печерську ікону Успіння Божої Матері. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 3 травня

Феодосій Печерський був ігуменом Києво-Печерської лаври і відіграв ключову роль у розвитку монастирського життя. Він запровадив суворий статут, заснований на традиціях Студійського монастиря, та здобув авторитет не лише серед духовенства, а й серед князів. Святий відомий своєю скромністю, працьовитістю та прагненням до справедливості.

Цього ж дня віряни вшановують Києво-Печерську ікону Успіння Божої Матері, яка, за переказами, має чудотворну силу. Оригінал святині було втрачено під час Другої світової війни, однак у лаврі зберігається її копія, яку також вважають особливо шанованою.

Що не можна робити сьогодні

У народних традиціях із цією датою пов’язують кілька заборон:

- Небажано сваритися в родині — це може призвести до тривалих конфліктів

- Не варто дарувати або приймати носові хустки, адже це символізує хвороби

- Слід бути обережним з молоком — його пролиття нібито віщує сімейні негаразди

Іменини 3 травня

Іменини цього дня відзначають Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна та Юліана.

