Папа Лев XIV звернувся із жорсткою заявою до лідерів, які ведуть війни

Папа Римський Лев XIV виступив із надзвичайно жорсткою заявою на адресу світових лідерів, які ведуть війни, заявивши, що Бог не приймає їхні молитви. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед десятками тисяч віруючих на площі Святого Петра в день Вербної неділі, понтифік назвав те, що відбувається, "жахливим конфліктом" і підкреслив, що релігія не може бути виправданням насильства.

"Ісус – Цар світу, який відкидає війну. Його не можна використати, щоб виправдати війну", — заявив Папа.

Посилаючись на Біблію, він додав, що Бог "не слухає молитви тих, хто веде війну", процитувавши: "Ваші руки сповнені крові".

Хоча Лев XIV не назвав конкретних політиків, його слова прозвучали на тлі війни, що триває другий місяць, з Іраном. В останні тижні понтифік все частіше критикує бойові дії та закликає до негайного припинення вогню.

Глава Католицької церкви висловив особливе занепокоєння долею християн на Близькому Сході, які, за його словами, страждають від конфлікту і можуть не мати змоги відсвяткувати Великдень. Раніше він також виступав проти авіаударів, називаючи їх невиборчими та неприпустимими.

У своїй проповіді Папа нагадав євангельський епізод, коли Ісус Христос зупинив учня, який застосував меч, наголосивши, що істинна віра відкидає насильство.

Як зазначає Reuters, на цьому фоні деякі американські чиновники, включаючи міністра оборони Піт Хегсет, раніше використовували християнську риторику для виправдання ударів по Ірану, що посилює дискусію щодо ролі релігії у сучасних конфліктах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нафта в обмін на мир: Трамп заявив про прорив у переговорах з Іраном.



