Папа Лев XIV обратился с жестким заявлением к лидерам, которые ведут войны
Папа Лев XIV обратился с жестким заявлением к лидерам, которые ведут войны

Лев XIV заявил, что Всевышний отвергает молитвы политиков, оправдывающих насилие, на фоне эскалации конфликта с Ираном

30 марта 2026, 08:02
Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV выступил с необычно жёстким заявлением в адрес мировых лидеров, ведущих войны, заявив, что Бог не принимает их молитвы. Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Выступая перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в день Вербного воскресенья, понтифик назвал происходящее "ужасным конфликтом" и подчеркнул, что религия не может служить оправданием насилия.

"Иисус – Царь мира, который отвергает войну. Его нельзя использовать, чтобы оправдать войну", — заявил Папа. 

Ссылаясь на Библию, он добавил, что Бог "не слушает молитвы тех, кто ведёт войну", процитировав: "Ваши руки полны крови".

Хотя Лев XIV не назвал конкретных политиков, его слова прозвучали на фоне продолжающейся второй месяц войны с Ираном. В последние недели понтифик всё чаще критикует боевые действия и призывает к немедленному прекращению огня.

Глава Католической церкви выразил особую обеспокоенность судьбой христиан на Ближнем Востоке, которые, по его словам, страдают от конфликта и могут не иметь возможности отпраздновать Пасху. Ранее он также выступал против авиаударов, называя их неизбирательными и недопустимыми.

В своей проповеди Папа напомнил евангельский эпизод, когда Иисус Христос остановил ученика, применившего меч, подчеркнув, что истинная вера отвергает насилие.

Как отмечает Reuters, на этом фоне некоторые американские чиновники, включая министра обороны Пит Хегсет, ранее использовали христианскую риторику для оправдания ударов по Ирану, что усиливает дискуссию о роли религии в современных конфликтах.

Источник: https://www.reuters.com/world/pope-leo-says-god-rejects-prayers-leaders-who-wage-wars-2026-03-29/
