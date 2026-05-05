Яке церковне свято 5 травня: що категорично не можна робити вдома

5 травня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять мучениці Ірини Македонської — дівчини, яка прийняла смерть за віру, але не зреклася Христа. Цього ж дня згадують одну з найшанованіших ікон — "Невипивану чашу", до якої століттями звертаються з молитвами про допомогу в найважчих життєвих ситуаціях.

Цього дня з молитвами звертаються до святої Ірини – її просять про зцілення від хвороб та дати сили подолати спокуси. Дівчата моляться Ірині про вдале заміжжя, а ті, хто шукає роботу – про статки та стабільність.

Перед іконою "Невипивана чаша" просять позбавлення від залежностей — алкогольної, наркотичної, ігрової. Є чимало свідчень того, як віра і щира молитва допомагали людям змінити життя. Головна умова — людина сама повинна хотіти впоратися зі своєю бідою.

Святителя Луку вважають покровителем лікарів та художників. У нього просять допомоги у сім'ї, здоров'я та навіть підтримки у фінансових справах.

У народі святу Ірину ласкаво називали Яриною, а день прозвали Розсадницею або Капустницею — з цього часу зазвичай починали висаджувати капусту та огірки.

Капуста завжди була одним з головних овочів — її квасили, гасили, робили начинку для пирогів і навіть лікувалися. Садити розсаду в цей день потрібно рано вранці і тільки жінкам, бажано на самоті. За старих часів, щоб капуста вродила, на город одягали старий одяг, схожий на лахміття — щоб нагадувала капустяне листя.

Окрім городніх справ, цього дня добре зробити у будинку прибирання – щоб у родині був мир.

За народними повір'ями сьогодні не можна: пліткувати і розпускати чутки – вони повертаються болем у зубах та застудою на губах; скаржитися на долю — хто ремствує, той тільки притягує нові біди; залишати брудний посуд, особливо на ніч — запах приваблює нечисту силу, яка сіє розбрат у сім'ї; садити розсаду в присутності інших людей – щоб не наврочили; готувати страви з капусти та огірків – у день, коли їх тільки садять, це вважається поганою прикметою для майбутнього врожаю.

І ще одна несподівана заборона: не варто прибирати повалені дерева біля городу – вважається, що вони лежать не просто так, а захищають посіви від нечисті. Забереш — відкриєш шлях злим силам.

