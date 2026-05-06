Яке церковне свято 6 травня: головна прикмета дня

6 травня згідно з новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять святого Іова Почаївського — подвижника, чиє життя стало зразком стійкості у вірі. Цього ж дня відзначають Переполовення П'ятидесятниці 2026 — середину шляху між Великоднем і Трійцею.

До святого Іова звертаються з проханнями про зцілення від тяжких хвороб, захист від ворогів і зла, допомоги в нужді.

У свято Преполовиння П'ятидесятниці відбувається мале освячення води: після служби в храмах йдуть хресним ходом до річок, озер або колодязів. Освяченою водою окроплюють поля, худобу, окроплюють один одного.

У народі день називають Іов-горошник. У давнину в цей час сіяли горох — обов'язково в сутінках, щоб горобці не помітили насіння і не виклевали його.

Роса на Іова вважається особливою — вірять, що якщо зранку походити босоніж по траві, то можна вилікувати суглоби, заспокоїти нерви, повернути міцний сон.

У свято Преполовиння П'ятидесятниці не варто: кривдити ні людей, ні тварин; лаятися, поганословити і сваритися; відволікатися від духовної сторони свята (бажано побувати у храмі чи помолитися вдома).

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: відмовляти у допомозі та милостині; займатися тяжкою фізичною роботою без необхідності; шити і в'язати — вважається, що "заплутаєш долю".

День Іова-горошника може розповісти про те, якою буде погода. Якщо немає роси вранці — погода зміниться. Вранці стелиться туман над полями – дощу не буде. На клені з'явилися сережки — настав час саджати буряк. Оси в'ють гнізда у відкритих місцях – літо буде сирим. Під час зливи на воді бульбашки — негода затягнеться надовго. І найголовніша прикмета дня: якщо на Іова тепла ніч – бути багатому врожаю огірків.

Добре у свято допомогти тим, хто потребує – вважається, що будь-яке добро повернеться подвійно.

