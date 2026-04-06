Яке церковне свято 6 квітня: суворі заборони у Великий понеділок

6 квітня за новим православним календарем вшановують святителя Мефодія, архієпископа Моравського. Також сьогодні – Великий понеділок, початок Страсного тижня.

Сьогодні віруючі у молитвах до святих просять здоров'я для себе та близьких.

Стартує суворий піст – можна вживати лише хліб, мед, горіхи, овочі та фрукти.

У народі день називають Євтихій Тихий, на честь святителя Євтихія, якого також згадують сьогодні. Великий понеділок пов'язаний з підготовкою до Великодня – сьогодні потрібно активно займатися домашніми справами: прибирати в будинку, мити вікна, працювати на городі, робити дрібний ремонт, перепрати речі, щоби зустріти свято в чистоті. Цього дня традиційно білять яблуні.

День вважається вдалим для риболовлі.

У Великий понеділок важливо дотримуватися чистоти думок: не можна лаятися, поганословити і заздрити, щоб не спричинити нещастя. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, заздрість та розпач. Заборонено ображати людей та тварин, відмовляти у допомозі.

За прикметами у цей день не можна обламувати або обрізати яблуні, рубати березу – це вважається поганим знаком. Існують інші народні заборони: не варто перераховувати гроші — швидко "розтануть"; не слід носити чорне — можна відлякати успіх; не радять ходити з розпущеним волоссям, особливо вагітним.

Не можна у Великий понеділок вінчатись, гуляти весілля, влаштовувати будь-які святкові урочистості. Також не прийнято ходити на цвинтарі та поминати померлих. Не можна розпивати спиртне, згадувати старі образи або розпочинати нові справи — вони не принесуть успіху.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Якщо туман з ранку – до кінця квітня буде суха погода. Яскраве сонце сьогодні – чекайте на похолодання. Клен пустив сік – весна та літо будуть теплими. Павук у кутку будинку – літо буде спекотним.

Найкраща прикмета дня – відсутність вітру, це до багатого врожаю гороху, зернових та овочів.

