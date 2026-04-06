Какой церковный праздник 6 апреля: строгие запреты в Великий понедельник

6 апреля по новому православному календарю чтят святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Также сегодня – Великий понедельник, начало Страстной недели.

Сегодня верующие в молитвах к святым просят здоровья для себя и близких.

Стартует строгий пост – разрешено употреблять лишь хлеб, мед, орехи, овощи и фрукты.

В народе день называют Евтихий Тихий, в честь святителя Евтихия, которого тоже вспоминают сегодня. Великий понедельник связан с подготовкой к Пасхе — сегодня нужно активно заниматься домашними делами: убирать в доме, мыть окна, работать в огороде, делать мелкий ремонт, перестирывать вещи, чтобы встретить праздник в чистоте. В этот день традиционно белят яблони.

День считается удачным для рыбалки.

В Великий понедельник важно соблюдать чистоту мыслей: нельзя ругаться, сквернословить и завидовать, чтобы не навлечь несчастья. Церковь осуждает ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Запрещено обижать людей и животных, отказывать в помощи.

По приметам в этот день нельзя обламывать или обрезать яблони, рубить березу – это считается дурным знаком. Существуют и другие народные запреты: не стоит пересчитывать деньги — быстро "растают"; не следует носить черное — можно отпугнуть удачу; не советуют ходить с распущенными волосами, особенно беременным.

Нельзя в Великий понедельник венчаться, гулять свадьбу, устраивать любые праздничные торжества. Также не принято ходить на кладбище и поминать умерших. Нельзя распивать спиртное, вспоминать старые обиды или начинать новые дела — они не принесут успеха.

Приметы погоды в этот день говорят о том, каким будет урожай. Если туман с утра – до конца апреля будет стоять сухая погода. Яркое солнце сегодня – ждите похолодания. Клен пустил сок – весна и лето будут теплыми. Паук в углу дома – лето будет жарким.

Лучшая примета дня – отсутствие ветра, это к богатому урожаю гороха, зерновых и овощей.

