Яке церковне свято 6 червня: що потрібно зробити, щоб стати багатшим і красивішим

6 червня за новоюліанським церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Іларіона Далматського – святого, який мужньо відстоював шанування ікон. З цим днем пов'язані не тільки церковні традиції, а й народні повір'я про достаток, сімейний добробут та щасливу долю.

Прикмети 6 червня. Фото: із відкритих джерел

До святого Іларіона віруючі звертаються з молитвами про зміцнення віри, стійкість у життєвих випробуваннях, терпіння, мужність та підтримку у важкі часи.

У народному календарі цей день відомий як Ларіонов день або просто Ларіон. У цей час радять звернути увагу на прості побутові справи, які, за повір'ями, можуть вплинути на достаток у домі та жіночу привабливість.

Особливу увагу приділяють порядку в будинку та господарству – чистота та турбота про своє житло, як вірили, допомагають зміцнити фінансову стабільність та зберегти добробут у сім'ї. Незаміжнім дівчатам радять полити город та квіти в саду – такі дії, згідно з народними уявленнями, допомагають зберегти жіночу красу та залучити вдалі зміни в особистому житті.

Також на Ларіона прийнято збирати червоні маки – ці квіти традиційно пов'язують із красою та добрими змінами, тому хоча б трохи намагаються принести додому.

Церква цього дня, як і в інші дати, не схвалює лихослів'я, агресії, лайки та пліток. Вважається небажаним виявляти заздрість, лінощі та жадібність.

Згідно з народними прикметами, у Ларіонів день не радять скаржитися на свої проблеми — тоді позбутися їх буде складніше. Також не рекомендується вирушати в далеку дорогу, змінювати роботу або ділитися своїми планами з оточуючими.

Будь-які важливі зміни у цей день вважаються несприятливими.

За народними прикметами у Ларіонів день можна визначити, яким буде літо і чи варто чекати змін у погоді. Якщо бджоли дружно і голосно дзижчать – тепло встановиться надовго. Ясний день – до хорошого врожаю. Вітер зі сходу – літо буде дощовим, а якщо із заходу – опадів улітку буде небагато. Гучний спів чи крики птахів – до дощу. Рої бджіл у саду – до ясної та стійкої погоди.

Якщо у Ларіонів день різко холодає, то це добрий знак — значить, незабаром надовго прийде тепло і встановиться аж до середини серпня.

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