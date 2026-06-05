Какой церковный праздник 5 июня: особые запреты этого дня

5 июня по новоюлианскому церковному календарю чтят память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского и вспоминают перенесение его мощей, а также поклоняются чудотворной Игоревской иконе Божией Матери.

Приметы 5 июня. Фото: из открытых источников

Игоревская икона Божией Матери считается чудотворной. Перед этим образом верующие молятся о защите от недоброжелателей, предательства и клеветы, просят исцеления от болезней, избавления от тревог, страхов и душевного уныния. Также считается, что молитва перед Игоревской иконой помогает восстановить мир в семье, наладить отношения между близкими и найти выход из сложных жизненных обстоятельств.

В народном календаре 5 июня называют Дорофеевым днем — в память о священномученике Дорофее, епископе Тирском. С этой датой связано и другое старинное название — Воробьиные ночи. Наши предки верили, что именно в это время начинаются самые короткие ночи в году.

День считается благоприятным для домашних и хозяйственных дел — можно делать уборку, стирать, наводить порядок во дворе.

Особое внимание нужно уделить огороду — выполоть все сорняки. По поверьям, если сделать это именно на Дорофея, грядки еще долго останутся чистыми.

Считается, что именно на Дорофея начинает цвести сон-трава, и приписывают ей необыкновенные свойства — верят, что она навевает вещие сны и даже способна показать человеку его судьбу.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злословия, зависти, жадности, уныния и лени. Следует сохранять мир в душе, не обижать окружающих и не поддаваться негативным эмоциям.

В народных традициях с Дорофеевым днем также связано несколько особых запретов. Главный из них — не рассказывать никому свои сны, так как сновидения в эту ночь могут оказаться вещими.

Также не советуют поднимать на дороге найденные деньги, украшения или другие вещи. По поверьям, вместе с находкой можно было принять на себя чужие беды, болезни или финансовые проблемы. Нежелательно сегодня заводить новые знакомства — случайные встречи и разговоры с незнакомцами могут обернуться обманом или разочарованием.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник 4 июня: что обязательно нужно успеть сделать в этот день.



