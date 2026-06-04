Какой церковный праздник 4 июня: что обязательно нужно успеть сделать в этот день

4 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, известного своей стойкостью в вере и духовной мудростью. В народной традиции эта дата сопровождается особыми наблюдениями за природой и предостережениями, которые, как считалось, помогают избежать бед и привлечь благополучие.

Приметы 4 июня. Фото: из открытых источников

4 июня также чтят икону Божией Матери "Споручница грешных" Корецкую. Дата одинакова для нового и старого церковного стиля — святыню вспоминают в первый четверг после Троицы.

К иконе "Споручница грешных" обращаются с молитвами о помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Перед образом просят исцеления при болезнях, особенно во время эпидемий и инфекционных недугов, а также при бессоннице и проблемах с аппетитом.

К святителю Митрофану возносят молитвы с просьбами защитить от искушений, даровать щедрый урожай и укрепить семейное благополучие.

В народной традиции праздник получил несколько названий — Митрофанов день, Митрофан Навозник, просто Митрофан. По поверьям, именно этот день считается особенно благоприятным для внесения удобрений и работы на земле — "добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет".

Можно также делать уборку, наводить порядок во дворе — результаты этого дня "окупятся втройне" в будущем. Существует и особое поверье: если в Митрофанов день зажечь свечи и накрыть стол для близких или гостей, то так привлечешь достаток и благополучие в дом.

В народной традиции в Митрофанов день запрещается лениться — можно лишиться достатка и удачи. Отдельно предупреждают о воде: нельзя купаться в открытых водоемах и заплывать далеко от берега – это опасно.

В старину также сегодня старались не хлопать друг друга по плечу: считалось, что таким образом можно "передать" болезни, поэтому хлопок старались сразу "возвращать".

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