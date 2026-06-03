Какой церковный праздник 3 июня: что в этот день считается добрым знаком

3 июня по новому церковному календарю Православной церкви Украины чтят память мученика Лукиллиана и четырех его сподвижников, которые жили в III веке и приняли страдания за веру во Христа. С этой датой связаны народные традиции и приметы, которые передавались из поколения в поколение.

Приметы 3 июня. Фото: из открытых источников

Святому Лукиллиану и его сподвижникам верующие молятся о душевной стойкости, силе духа и помощи в преодолении жизненных испытаний. Считается, что их заступничество помогает не терять веры, сохранять внутреннее спокойствие и выдержку даже в самые трудные периоды.

В народной традиции этот день известен как Лукьян Ветряк. Его главным символом считается ветер — за его направлением в древности внимательно наблюдали, пытаясь предсказать погоду, урожай и будущие перемены.

Южный ветер в этот день считался добрым знаком — он обещал щедрый урожай и благоприятные события, тогда как восточный связывали с трудностями и болезнями. Существовало и романтическое поверье: если незамужняя девушка встанет спиной к южному ветру и раскинет руки, он может "принести" ей суженого.

Также верили, что ветер очищает от всего плохого, поэтому стирали вещи и вывешивали их на улицу — чтобы вместе с воздухом "ушла" болезнь и быстрее вернулось здоровье.

В народных представлениях ветер способен "забирать" не только неприятности, но и удачу, поэтому существовали определённые предостережения о том, с чем стоит быть осторожным 3 июня.

В народе по погоде в этот день судят, каким будет ближайший сезон и урожай. Если обильная утренняя роса – к хорошему урожаю льна. Туман стелется по воде — к ясной и спокойной погоде. Идет проливной дождь — к богатому урожаю грибов. Гроза в этот день — к неудачному сенокосу.

Существует поверье, что если проветрить дом в этот день, то можно избавиться от неприятностей: вместе с ветром из жилища "уходит" все плохое.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 2 июня: как нужно провести день, чтобы дом был полон удачи и благополучия.



