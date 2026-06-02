Церковный праздник 2 июня: как нужно провести день, чтобы дом был полон удачи и благополучия

2 июня православные верующие чтят Киево-Братскую икону Божией Матери — одну из самых почитаемых украинских святынь, которую считают чудотворной. В народе этот день называют Никифор-Дубодер и связывают с ним особые запреты, приметы и традиции.

Образ Киево-Братской Божией Матери почитают как чудотворный. Перед этой иконой верующие молятся о защите дома и родной земли, больные просят исцеления и здоровья, а также поддержки в трудные времена. В народном представлении Богородица считается самой близкой заступницей людей перед Господом, поэтому к ней обращаются с самыми сокровенными просьбами.

В народном календаре день известен как Никифор-дубодер — в эту дату также почитают святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Название "дубодер" появилось потому, что в это время наши предки начинали заготавливать дубовую кору для выделки кожи.

День сегодня благоприятствует любой работе и физическому труду. По народным поверьям, для привлечения удачи и благополучия в дом приносят березовые ветки — считается, что они служат оберегом и защищают жилье от злых сил. Также обязательно проветривают комнаты, чтобы избавиться от застоя, болезней и всего негативного, и наводят порядок.

Согласно церковной традиции, сегодня не следует ссориться, держать обиды, завидовать, жадничать и предаваться праздности. Верят, что любые негативные мысли и поступки могут надолго испортить отношения с окружающими и привлечь неприятности.

В народе с праздником Никифора-Дубодера также связывают несколько запретов и суеверий: не следует заключать сделки, давать серьезные обещания или договариваться о будущих делах — такие решения обернутся денежными потерями; не советуют купаться в реках и озерах — по поверьям, в это время активизируется нечистая сила, а русалки могут заманить человека в воду; не стоит идти на кладбище — там бродят потусторонние силы.

День советуют провести в хорошем настроении, поскольку, по народным представлениям, грусть и уныние могут задержаться в жизни на целый год.

