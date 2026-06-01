Большой церковный праздник: три главных запрета в Молдовы сделал громкое заявление об объединении с Румынией

1 июня православные отмечают День Святого Духа – праздник, следующий за Троицей и известный в народе как Духов день. В этот же день по новому церковному календарю чтят преподобного Агапита Печерского – известного врача и целителя, чьи мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

В Духов день, как и на Троицу, верующие традиционно посещают храм и участвуют в богослужениях. В молитвах к Святому Духу просят утешения, помощи и духовного укрепления.

К преподобному Агапиту Печерскому идут с просьбами об исцелении от болезней, в том числе тяжелых.

В народе этот праздник прозвали Устинов день — в честь святого Иустина Философа, память которого также совершается в это время. Считается, что в этот день земля празднует свои именины, а природа открывается навстречу лету и плодородию. В старину после посещения церкви люди выходили в поля, устраивали трапезы и "кормили землю" — оставляли угощения в знак благодарности за будущий урожай. Существовала и традиция крестных ходов вокруг полей с молитвами о защите посевов от бед и неурожая.

Особое значение придавали и травам — говорят, что именно в этот период они обладают наибольшей целебной силой, поэтому женщины собирали лекарственные растения для настоев и отваров. С этим временем связано и поверье: говорят, тот, кто 1 июня съест горсть первых июньских ягод, может привлечь удачу на весь год.

Духов день традиционно считается временем особого духовного сосредоточения, поэтому с ним связывают ряд запретов и правил поведения. В это время стараются избегать суеты, тяжелого физического труда и любой работы, связанной с землей: ее не тревожат, не копают и не засевают.

Не приветствуются ссоры, грубость, осуждение, злоупотребление алкоголем и другие греховные поступки. Отдельное место занимает запрет на купание в открытых водоемах — его связывают с периодом Русальной недели, когда, по поверьям, вода становится опасной.

В народной традиции считается нежелательным заниматься рукоделием, ремонтом, уборкой, рыбалкой и охотой, а также подметать пол или выносить мусор. Есть и особое предостережение: в этот день не стоит ставить забор или возводить изгородь – считается, что это может привести к пожару или другим неприятностям.

