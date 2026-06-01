Велике церковне свято: три головні заборони на День Святого Духа

1 червня православні відзначають День Святого Духа – свято, наступне за Трійцею і відоме у народі як Духів день. Цього ж дня за новим церковним календарем вшановують преподобного Агапіта Печерського – відомого лікаря та цілителя, чиї мощі спочивають у Києво-Печерській лаврі.

У Духів день, як і на Трійцю, віруючі традиційно відвідують храм і беруть участь у богослужіннях. У молитвах до Святого Духа просять розради, допомоги та духовного зміцнення.

До преподобного Агапіта Печерського йдуть із проханнями про зцілення від хвороб, у тому числі тяжких.

У народі це свято прозвали Устиновим день — на честь святого Іустина Філософа, пам'ять якого також відбувається в цей час. Вважається, що у цей день земля святкує свої іменини, а природа відкривається назустріч літу та родючості. За старих часів після відвідування церкви люди виходили в поля, влаштовували трапези і "годували землю" — залишали частування на знак подяки за майбутній урожай. Існувала і традиція хресних ходів навколо полів із молитвами про захист посівів від бід та неврожаю.

Особливого значення надавали і травам — кажуть, що саме в цей період вони мають найбільшу цілющу силу, тому жінки збирали лікарські рослини для настоїв і відварів. З цим часом пов'язане і повір'я: кажуть, той, хто 1 червня з'їсть жменю перших червневих ягід, може залучити успіх на весь рік.

Духів день традиційно вважається часом особливого духовного зосередження, тому з ним пов'язують низку заборон та правил поведінки. У цей час намагаються уникати суєти, важкої фізичної праці та будь-якої роботи, пов'язаної із землею: її не турбують, не копають і не засівають.

Не вітаються сварки, грубість, осуд, зловживання алкоголем та інші гріховні вчинки. Окреме місце займає заборона купання у відкритих водоймах — його пов'язують із періодом Русального тижня, коли, за повір'ями, вода стає небезпечною.

У народній традиції вважається небажаним займатися рукоділлям, ремонтом, прибиранням, рибалкою та полюванням, а також підмітати підлогу або виносити сміття. Є й особлива застереження: у цей день не варто ставити паркан чи зводити огорожу – вважається, що це може призвести до пожежі чи інших неприємностей.

