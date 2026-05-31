Большой церковный праздник 31 мая: три суровых запрета в этот день

31 мая христиане отмечают один из важнейших праздников церковного календаря – Троицу, которую также называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей. Этот праздник символизирует духовное обновление и рождение христианской церкви. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Троица (Зеленые праздники). Фото из открытых источников

Церковный праздник 31 мая — Троица

Троицу празднуют на 50-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух, после чего они получили дар проповедовать христианство на разных языках мира.

В Украине этот праздник имеет особые народные традиции. Жилища и храмы украшают зелеными ветвями, мятой, любистком и татарским снадобьем. В народе верили, что зелень приносит благополучие, защищает дом и дарит здоровье семье.

На Троицу принято посещать праздничное богослужение, собираться за семейным столом и освящать травы в церкви. В то же время с этим днем связаны и определенные запреты, соблюдаемые поколениями.

Что нельзя делать сегодня на Троицу

В этот день пытались избегать ссор, печали и негативных мыслей, ведь праздник символизирует жизнь, благословение и надежду. Также существует несколько строгих запретов, что нельзя делать на Зеленые праздники:

— Не стоит заниматься тяжелым трудом. В народной традиции считалось, что празднику нужно посвятить молитве, спокойствию и семье, а не ремонту или уборке.

— Нельзя работать на огороде или в поле. По поверьям, земля в Зеленые праздники "отдыхает", поэтому копать или сажать в этот день не советовали.

— Нельзя отказывать в помощи. Люди верили, что милосердие и добрые поступки на Троицу возвращаются сторицей.

Именины 31 мая

31 мая именины празднуют Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп и Кристина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие травы святят на Троицу и как их используют.

Также "Комментарии" писали о традициях и особенностях в праздновании Зеленых праздников.