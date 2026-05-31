Велике церковне свято 31 травня: три суворі заборони цього дня

Slava Kot
31 травня християни відзначають одне з найважливіших свят церковного календаря — Трійця, яку також називають Зеленими святами або П’ятидесятницею. Це свято символізує духовне оновлення та народження християнської церкви. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.
Трійця (Зелені свята). Фото з відкритих джерел
Трійцю святкують на 50-й день після Великодня. Згідно з Євангелієм, саме цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, після чого вони отримали дар проповідувати християнство різними мовами світу.
В Україні це свято має особливі народні традиції. Оселі та храми прикрашають зеленими гілками, м’ятою, любистком і татарським зіллям. У народі вірили, що зелень приносить добробут, захищає дім і дарує здоров’я родині.
На Трійцю заведено відвідувати святкове богослужіння, збиратися за родинним столом та освячувати трави у церкві. Водночас із цим днем пов’язані й певні заборони, яких дотримувалися поколіннями.
У цей день намагалися уникати сварок, суму та негативних думок, адже свято символізує життя, благословення і надію. Також існує кілька суворих заборон, що не можна робити на Зелені свята:
31 травня іменини святкують Борис, Микола, Остап, Роман, Пилип та Христина.
