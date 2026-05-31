Велике церковне свято 31 травня: три суворі заборони цього дня

31 травня християни відзначають одне з найважливіших свят церковного календаря — Трійця, яку також називають Зеленими святами або П’ятидесятницею. Це свято символізує духовне оновлення та народження християнської церкви. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Трійця (Зелені свята). Фото з відкритих джерел

Церковне свято 31 травня — Трійця

Трійцю святкують на 50-й день після Великодня. Згідно з Євангелієм, саме цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, після чого вони отримали дар проповідувати християнство різними мовами світу.

В Україні це свято має особливі народні традиції. Оселі та храми прикрашають зеленими гілками, м’ятою, любистком і татарським зіллям. У народі вірили, що зелень приносить добробут, захищає дім і дарує здоров’я родині.

На Трійцю заведено відвідувати святкове богослужіння, збиратися за родинним столом та освячувати трави у церкві. Водночас із цим днем пов’язані й певні заборони, яких дотримувалися поколіннями.

Що не можна робити сьогодні на Трійцю

У цей день намагалися уникати сварок, суму та негативних думок, адже свято символізує життя, благословення і надію. Також існує кілька суворих заборон, що не можна робити на Зелені свята:

- Не варто займатися важкою працею. У народній традиції вважалося, що свято потрібно присвятити молитві, спокою та родині, а не ремонту чи прибиранню.

- Не можна працювати на городі або в полі. За повір’ями, земля у Зелені свята "відпочиває", тому копати чи садити цього дня не радили.

- Не можна відмовляти у допомозі. Люди вірили, що милосердя та добрі вчинки на Трійцю повертаються сторицею.

Іменини 31 травня

31 травня іменини святкують Борис, Микола, Остап, Роман, Пилип та Христина.

