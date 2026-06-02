Церковне свято 2 червня: як треба провести день, щоб дім був сповнений удачі та благополуччя

2 червня православні віруючі вшановують Києво-Братську ікону Божої Матері — одну з найшанованіших українських святинь, яку вважають чудотворною. Наші пращури помітили, що в цей день вшановується пам'ять преподобного Захарія.

Прикмети 2 червня.

Образ Києво-Братської Божої Матері шанують як чудотворний. Перед цією іконою віруючі моляться про захист будинку та рідної землі, хворі просять зцілення та здоров'я, а також підтримки у скрутні часи. У народній виставі Богородиця вважається найближчою заступницею людей перед Господом, тому до неї звертаються з найпотаємнішими проханнями.

У народному календарі день відомий як Никифор-дубодер — у цю дату також шанують святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Назва "дубодер" з'явилася тому, що в цей час наші предки починали заготовляти дубову кору для вичинки шкіри.

День сьогодні сприяє будь-якій роботі та фізичній праці. За народними повір'ями, для залучення удачі та благополуччя до будинку приносять березові гілки — вважається, що вони служать оберегом та захищають житло від злих сил. Також обов'язково провітрюють кімнати, щоб позбутися застою, хвороб і всього негативного, і наводять лад.

Згідно з церковною традицією, сьогодні не слід сваритися, тримати образи, заздрити, скупитися і вдаватися до ледарства. Вірять, що будь-які негативні думки та вчинки можуть надовго зіпсувати стосунки з оточуючими та залучити неприємності.

У народі зі святом Никифора-Дубодера також пов'язують кілька заборон і забобонів: не слід укладати угоди, давати серйозні обіцянки або домовлятися про майбутні справи – такі рішення обернуться грошовими втратами; не радять купатися в річках та озерах — за повір'ями, у цей час активізується нечиста сила, а русалки можуть заманити людину у воду; не варто йти на цвинтар — там блукають потойбічні сили.

День радять провести в хорошому настрої, оскільки, за народними уявленнями, смуток та зневіра можуть затриматися в житті на цілий рік.

