Яке церковне свято 3 червня: що у цей день вважається добрим знаком

3 червня за новим церковним календарем Православної церкви України вшановують пам'ять мученика Лукілліана та чотирьох його сподвижників, які жили у III столітті та прийняли страждання за віру в Христа. З цією датою пов'язані народні традиції та прикмети, які передавалися з покоління до покоління.

Прикмети 3 червня. Фото: з відкритих джерел

Святому Лукіліану та його сподвижникам віруючі моляться про душевну стійкість, силу духу та допомогу у подоланні життєвих випробувань. Вважається, що їхнє заступництво допомагає не втрачати віри, зберігати внутрішній спокій і витримку навіть у найважчі періоди.

У народній традиції цей день відомий як Лук’ян Вітряк. Його головним символом вважається вітер — за його напрямком у давнину уважно спостерігали, намагаючись передбачити погоду, врожай і майбутні зміни.

Південний вітер у цей день вважався добрим знаком — він обіцяв щедрий урожай та сприятливі події, тоді як східний пов'язували із труднощами та хворобами. Існувало і романтичне повір'я: якщо незаміжня дівчина стане спиною до південного вітру і розкине руки, він може "принести" їй нареченого.

Також вірили, що вітер очищає від усього поганого, тому прали речі та вивішували їх на вулицю – щоб разом із повітрям "пішла" хвороба і швидше повернулося здоров'я.

У народних уявленнях вітер здатний "забирати" не лише неприємності, а й удачу, тому існували певні застереження про те, з чим варто бути обережним 3 червня.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. Якщо рясна ранкова роса – до хорошого врожаю льону. Туман стелиться по воді – до ясної та спокійної погоди. Йде проливний дощ – до багатого врожаю грибів. Гроза у цей день — до невдалого сіножаті.

Існує повір'я, що якщо провітрити будинок у цей день, то можна позбутися неприємностей: разом із вітром із житла "йде" все погане.

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