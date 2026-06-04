Яке церковне свято 4 червня: що обов'язково потрібно встигнути зробити цього дня

4 червня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, відомого своєю стійкістю у вірі та духовною мудрістю. У народній традиції ця дата супроводжується особливими спостереженнями за природою та застереженнями, які, як вважалося, допомагають уникнути бід та залучити добробут.

Прикмети 4 червня. Фото: із відкритих джерел

4 червня також вшановують ікону Божої Матері "Суручниця грішних" Корецьку. Дата однакова для нового та старого церковного стилю – святиню згадують у перший четвер після Трійці.

До ікони "Суручниця грішних" звертаються з молитвами про допомогу у важких життєвих обставинах. Перед чином просять лікування при хворобах, особливо під час епідемій та інфекційних недуг, а також при безсонні та проблемах з апетитом.

До святителя Митрофана підносять молитви з проханнями захистити від спокус, дарувати щедрий урожай та зміцнити сімейний благополуччя.

У народній традиції свято отримало кілька назв — Митрофанів день, Митрофан Гнойовик, просто Митрофан. За повір'ями, саме цей день вважається особливо сприятливим для внесення добрив і роботи на землі — "добра земля гній прийме один раз, а пам'ятатиме дев'ять років".

Можна також робити прибирання, наводити лад у дворі – результати цього дня "окупляться втричі" у майбутньому. Існує й особливе повір'я: якщо у Митрофанів день запалити свічки та накрити стіл для близьких чи гостей, то так залучиш достаток та добробут у будинок.

У народній традиції в Митрофанів день забороняється лінуватися — можна позбутися статку та удачі. Окремо попереджають про воду: не можна купатися у відкритих водоймах та запливати далеко від берега – це небезпечно.

За старих часів також сьогодні намагалися не плескати один одного по плечу: вважалося, що таким чином можна "передати" хвороби, тому бавовну намагалися одразу "повертати".

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