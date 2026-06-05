Яке церковне свято 5 червня: особливі заборони цього дня

5 червня за новоюліанським церковним календарем вшановують пам'ять благовірного князя Ігоря Чернігівського та Київського та згадують перенесення його мощів, а також поклоняються чудотворній Ігорівській іконі Божої Матері.

Прикмети 5 червня. Фото: з відкритих джерел

Ігорівська ікона Божої Матері вважається чудотворною. Перед цим чином віруючі моляться про захист від недоброзичливців, зради та наклепу, просять зцілення від хвороб, позбавлення тривог, страхів та душевного зневіри. Також вважається, що молитва перед Ігорівською іконою допомагає відновити мир у сім'ї, налагодити стосунки між близькими та знайти вихід із складних життєвих обставин.

У народному календарі 5 червня називають Дорофіїв день — на згадку про священномученика Дорофея, єпископа Тірського. З цією датою пов'язана й інша старовинна назва — Горобині ночі. Наші предки вірили, що саме в цей час починаються найкоротші ночі в році.

День вважається сприятливим для домашніх та господарських справ – можна робити прибирання, прати, наводити лад у дворі.

Особливу увагу потрібно приділити городу – виполоти усі бур'яни. За повір'ями, якщо це зробити саме на Дорофія, грядки ще довго залишаться чистими.

Вважається, що саме на Дорофія починає цвісти сон-трава, і приписують їй незвичайні властивості — вірять, що вона навіює пророчі сни і навіть здатна показати людині її долю.

Церква цього дня, як і завжди, закликає уникати сварок, злослів'я, заздрощів, жадібності, зневіри та лінощів. Слід зберігати світ у душі, не ображати оточуючих і піддаватися негативним емоціям.

У народних традиціях із Дорофєєвим днем також пов'язано кілька особливих заборон. Головний з них — не розповідати нікому свої сни, тому що сновидіння цієї ночі можуть виявитися віщими.

Також не радять піднімати на дорозі знайдені гроші, прикраси чи інші речі. За повір'ями, разом із знахідкою можна було прийняти на себе чужі біди, хвороби чи фінансові проблеми. Небажано сьогодні заводити нові знайомства – випадкові зустрічі та розмови з незнайомцями можуть обернутися обманом чи розчаруванням.

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