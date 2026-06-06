Какой церковный праздник 6 июня: что нужно сделать, чтобы стать богаче и красивее

6 июня по новоюлианскому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Илариона Далматского – святого, который мужественно отстаивал почитание икон. С этим днем связаны не только церковные традиции, но и народные поверья о достатке, семейном благополучии и счастливой судьбе.

Приметы 6 июня. Фото: из открытых источников

К святому Илариону верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, стойкости в жизненных испытаниях, терпении, мужестве и поддержке в трудные времена.

В народном календаре этот день известен как Ларионов день или просто Ларион. В это время советуют обратить внимание на простые бытовые дела, которые, по поверьям, могут повлиять на достаток в доме и женскую привлекательность.

Особое внимание уделяют порядку в доме и хозяйству — чистота и забота о своем жилье, как верили, помогают укрепить финансовую стабильность и сохранить благополучие в семье. Незамужним девушкам советуют полить огород и цветы в саду — такие действия, согласно народным представлениям, помогают сохранить женскую красоту и привлечь удачные перемены в личной жизни.

Также на Лариона принято собирать красные маки — эти цветы традиционно связывают с красотой и добрыми переменами, поэтому хотя бы немного стараются принести домой.

Церковь в этот день, как и в другие даты, не одобряет сквернословия, злости, ругани и сплетен. Считается нежелательным проявлять зависть, леность и жадность.

Согласно народным приметам, в Ларионов день не советуют жаловаться на свои проблемы — тогда избавиться от них будет сложнее. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, менять работу или делиться своими планами с окружающими.

Любые важные перемены в этот день считаются неблагоприятными.

По народным приметам в Ларионов день можно определить, каким будет лето и стоит ли ждать перемен в погоде. Если пчелы дружно и громко жужжат — тепло установится надолго. Ясный день — к хорошему урожаю. Ветер с востока — лето будет дождливым, а если с запада — осадков летом будет немного. Громкое пение или крики птиц — к дождю. Рои пчел в саду — к ясной и устойчивой погоде.

По приметам, если в Ларионов день резко холодает, то это добрый знак – значит, вскоре надолго придет тепло и установится аж до середины августа.

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