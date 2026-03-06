Яке церковне свято 6 березня: що потрібно зробити цього дня, щоб набратися сил

6 березня за новим церковним стилем православні відзначають здобуття чесного Хреста Господнього та цвяхів святою рівноапостольною царицею Оленою в Єрусалимі.

Прикмети 6 березня. Фото: з відкритих джерел

У православне свято 6 березня віруючі моляться рівноапостольній цариці Олені – просять миру, мудрості, зміцнити дух, зцілити від хвороб, спокою для літніх людей, терпіння для скривджених, а кривдникам – страх Божий.

У народі день отримав назву Костянтинові кола — на честь святого Костянтина з Амореї, який сьогодні вшановується, а також обряду витоптування снігу навколо колодязів, щоб туди не стікала брудна вода. Для цього колодязі обходили колами, а перше коло часто виконував хлопчик на ім'я Костянтин.

За народними повір'ями, після заходу сонця у цей день варто набрати колодязної води і відпити її — здавна вважалося, що така вода надає сили та оберігає від нечистої сили. Корисно також скупатися чи сходити в лазню, щоб очиститись тілом і душею. Важливо згадати померлих рідних, згадати добрим словом.

Цього дня православна традиція забороняє лаятись, поганословити, пліткувати, лінуватися та відмовляти у допомозі. Триває Великий піст, церква не схвалює брехню, жадібність та заздрість.

Особлива увага приділяється воді — її не можна витрачати даремно, кожна крапля мала використовуватися за призначенням.

За прикметами цього дня судять про погоду, весну та майбутній урожай. Якщо хмари високі та швидко пливуть – погода буде гарною. Дятел стукає – весна затримається, холод триватиме. День морозний – весна буде швидкою, а літо сухим та теплим.

Приліт ластівок або білих лелек у цей день віщує тепло, удачу та початок нового життя.

Читайте також на порталі "Коментарі" – 5 березня за новим календарем церкви православні згадували священномученика Конона Мандонського.



