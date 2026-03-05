logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 5 марта: главный запрет этого дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 5 марта: главный запрет этого дня

По приметам дня можно понять, чего ожидать от погоды летом и когда начинать полевые работы

5 марта 2026, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

5 марта по новому календарю церкви православные вспоминают священномученика Конона Мандонского.

Какой церковный праздник 5 марта: главный запрет этого дня

Приметы 5 марта. Фото: из открытых источников

Святого Конона считают покровителем всех, кто работает в саду и огороде. В день памяти святого верующие обращаются к нему с молитвами о хорошем урожае, защите сада и огорода от засухи, града, вредителей. 

В народе день прозвали Конон Огородник. По старинной народной традиции в этот день следует начинать готовиться к посевному сезону: убрать участок, если позволяет погода, замочить семена овощей для посадки.

Существует в народе и особый обряд от трех бед — мошек, червей и засухи. Для этого на огороде нужно выкопать три лунки, прошептать над каждой по одной из проблем, а затем засыпать землей.

В православный праздник 5 марта, особенно во время Великого поста, не рекомендуется сквернословить, ругаться, сплетничать. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность и зависть, нельзя отказывать в помощи. 

Главный запрет этого дня — нельзя лениться. Святой Конон был трудолюбивым, поэтому безделье может обернуться пустыми грядками. Работать на земле можно и нужно, но вот грабли и вилы лучше не брать в руки — иначе летом град побьет урожай.

По приметам дня можно понять, чего ожидать от погоды летом и когда начинать полевые работы. Если день солнечный сегодня — к теплому лету. Сухая погода стоит — летом града не будет. Грачи садятся на гнезда — через три недели можно выходить в поле. Трясогузки прилетели — весна будет ранней.

После Конона, согласно народным поверьям, еще будет 40 утренних морозов, поэтому начинать весенние работы нужно аккуратно, соблюдая приметы и обряды.

Читайте также на портале "Комментарии" — 4 марта по новому церковному календарю вспоминали Герасима Иорданского – святого, которого сопровождал лев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости