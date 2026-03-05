Какой церковный праздник 5 марта: главный запрет этого дня

5 марта по новому календарю церкви православные вспоминают священномученика Конона Мандонского.

Приметы 5 марта. Фото: из открытых источников

Святого Конона считают покровителем всех, кто работает в саду и огороде. В день памяти святого верующие обращаются к нему с молитвами о хорошем урожае, защите сада и огорода от засухи, града, вредителей.

В народе день прозвали Конон Огородник. По старинной народной традиции в этот день следует начинать готовиться к посевному сезону: убрать участок, если позволяет погода, замочить семена овощей для посадки.

Существует в народе и особый обряд от трех бед — мошек, червей и засухи. Для этого на огороде нужно выкопать три лунки, прошептать над каждой по одной из проблем, а затем засыпать землей.

В православный праздник 5 марта, особенно во время Великого поста, не рекомендуется сквернословить, ругаться, сплетничать. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность и зависть, нельзя отказывать в помощи.

Главный запрет этого дня — нельзя лениться. Святой Конон был трудолюбивым, поэтому безделье может обернуться пустыми грядками. Работать на земле можно и нужно, но вот грабли и вилы лучше не брать в руки — иначе летом град побьет урожай.

По приметам дня можно понять, чего ожидать от погоды летом и когда начинать полевые работы. Если день солнечный сегодня — к теплому лету. Сухая погода стоит — летом града не будет. Грачи садятся на гнезда — через три недели можно выходить в поле. Трясогузки прилетели — весна будет ранней.

После Конона, согласно народным поверьям, еще будет 40 утренних морозов, поэтому начинать весенние работы нужно аккуратно, соблюдая приметы и обряды.

