Яке церковне свято 5 березня: головна заборона цього дня

5 березня за новим календарем церкви православні згадують священномученика Конона Мандонського.

Прикмети 5 березня. Фото: з відкритих джерел

Святого Конона вважають покровителем усіх, хто працює у саду та городі. У день пам'яті святого віруючі звертаються до нього з молитвами про гарний урожай, захист саду та городу від посухи, граду, шкідників.

У народі день прозвали Конон Городник. За давньою народною традицією в цей день слід починати готуватися до посівного сезону: прибрати ділянку, якщо дозволяє погода, замочити насіння овочів для посадки.

Існує в народі і особливий обряд від трьох бід — мошок, хробаків та посухи. Для цього на городі потрібно викопати три лунки, прошепотіти над кожною по одній із проблем, а потім засипати землею.

У православне свято 5 березня, особливо під час Великого посту, не рекомендується поганословити, лаятись, пліткувати. Церква не схвалює брехню, лінь, жадібність і заздрість, не можна відмовляти у допомозі.

Головна заборона цього дня – не можна лінуватися. Святий Конон був працьовитим, тому неробство може обернутися порожніми грядками. Працювати на землі можна і потрібно, але граблі та вила краще не брати в руки — інакше влітку град поб'є врожай.

За прикметами дня можна зрозуміти, чого очікувати від погоди влітку і коли розпочинати польові роботи. Якщо день сонячний — до теплого літа. Суха погода стоїть – влітку граду не буде. Граки сідають на гнізда – за три тижні можна виходити в поле. Трясогузки прилетіли — весна буде ранньою.

Після Конона, згідно з народними повір'ями, ще буде 40 ранкових морозів, тому починати весняні роботи потрібно акуратно, дотримуючись прикмет та обрядів.

