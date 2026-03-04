Церковный праздник 4 марта: какая самая добрая примета дня

4 марта по новому церковному календарю вспоминают Герасима Иорданского — святого, которого сопровождал лев.

Приметы 4 марта.

К святому Герасиму верующие обращаются с молитвами дать физических и духовных сил, также просят исцелить от болезней – как людей, так и домашних животных. Преподобный помогает обрести терпение и благоразумие, поддерживает в семейных делах.

В народной традиции праздник называют Герасим Грачевник – в некоторых регионах к этому дню уже прилетают грачи. Сегодня по обычаю принято печь постное печенье в виде птиц — "грачиков". Часть выпечки можно отнести в церковь, часть — раздать соседям и знакомым. Считается, что чем щедрее угощение, тем больше счастья и достатка вернется в дом.

Дата считается удачной для генеральной уборки: нужно проветрить дом, перебрать вещи, смести паутину и пыль из дальних углов. Особое внимание уделяют старой обуви — ее нужно выбросить, и вместе с поношенными башмаками из дома уйдет все недоброе.

Священнослужители в это день призывают избегать ссор, грубости и злословия, нельзя обижать близких, сплетничать и завидовать. Осуждаются ложь и лень, а также отказ в помощи. Поскольку продолжается Великий пост, важно соблюдать умеренность в еде, но главное — не делать греховных поступков.

В народе этот день считается непростым и имеет ряд своих запретов: нельзя обижать птиц и разорять гнезда — тому, кто нарушит запрет, "счастья на земле не видать"; не советуют отправляться в дальнюю дорогу — может быть неудачной; лучше избегать крупных покупок — могут быть денежные потери; нельзя кричать на кошек — это к большой беде.

Также в народе существует поверье, что по земле сегодня могут бродить злые духи и кикиморы — неопрятные женщины в рваной одежде и с разными глазами, "один глаз — для сглаза, другой — для показа". Чтобы уберечься от них, в дом приносили ветки можевельника.

Самая добрая примета дня — увидеть, как грачи устраиваются в старых гнездах. Это обещает скорую весну и щедрый год.

