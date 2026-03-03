Церковный праздник 3 марта: строгие запреты дня

3 марта по новому церковному календарю православные чтят память трех святых мучеников Амасийских – Евтропия, Клеоника и Василиска, которые пострадали за веру в начале IV века.

К святым этого дня верующие обращаются с молитвами укрепить веру, даровать терпение, силы и помощь в трудных обстоятельствах.

Считается важным в этот день проявить милосердие: подать милостыню или помочь тем, кто нуждается — добро, сделанное 3 марта, возвращается сторицей.

В народе день называют Евтропиев и связывают с ним обряд "на солнце" — от стихий и дурного глаза. Для этого следует обойти огород или участок крест-накрест и попросить светило растопить снег и уберечь посевы от весенних заморозков, а также града и вредителей.

Еще один старинный обряд связан с молодостью и красотой: для этого наши предки накануне вечером в сосуд с чистой водой опускали серебряный предмет, а утром умывались этой водой.

В народной традиции запреты 16 марта связывали с особыми предостережениями, связанные с солнцем: после заката не выносили мусор из дома и не давали в долг хлеб или деньги — верили, что так можно "вынести" благополучие.

На Евтропия опасаются идти в лес: по поверьям, в это время из берлог выходит медведь, и встреча с ним может быть опасной.

По погодным знакам этого дня можно понять, какой будет весна. Если синицы громко и весело щебечут — скоро потеплеет. Птицы летают низко — к мелководью. Прилетели дикие гуси — скоро начнутся паводки. Скворцы вернулись — будет урожай зерна. Звонкий гром — к ясным дням, глухой — к ненастью.

С первым весенним громом связывают и особые поверья: если, услышав гром, прислониться спиной к дереву или деревянному косяку, то спина не будет болеть весь год, а если выбежать в этот момент на улицу — год обещает быть прибыльным.

