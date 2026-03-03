Церковне свято 3 березня: суворі заборони дня

3 березня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять трьох святих Амасійських мучеників – Євтропія, Клеоніка та Василиска, які постраждали за віру на початку IV століття.

Прикмети 3 березня. Фото: з відкритих джерел

До святих цього дня віруючі звертаються з молитвами зміцнити віру, дарувати терпіння, сили та допомогу у важких обставинах.

Вважається важливим у цей день виявити милосердя: подати милостиню чи допомогти тим, хто потребує – добро, зроблене 3 березня, повертається сторицею.

У народі день називають Євтропіїв і пов'язують з ним обряд "на сонце" — від стихій і лихого ока. Для цього слід обійти город або ділянку хрест-навхрест і попросити світило розтопити сніг і вберегти посіви від весняних заморозків, граду і шкідників.

Ще один старовинний обряд пов'язаний з молодістю та красою: для цього наші пращури напередодні ввечері в посудину з чистою водою опускали срібний предмет, а вранці вмивалися цією водою.

У народній традиції заборони 16 березня пов'язували з особливими застереженнями, пов'язаними із сонцем: після заходу сонця не виносили сміття з дому і не давали в борг хліб чи гроші — вірили, що так можна "винести" благополуччя.

На Євтропія побоюються йти до лісу: за повір'ями, у цей час із барлогів виходить ведмідь, і зустріч із ним може бути небезпечною.

По погоді цього дня можна зрозуміти, якою буде весна. Якщо синиці голосно та весело щебечуть – скоро потеплішає. Птахи літають низько — до мілководдя. Прилетіли дикі гуси — незабаром почнуться повені. Шпаки повернулися – буде врожай зерна. Дзвінкий грім — до ясних днів, глухий — до негоди.

З першим весняним громом пов'язують і особливі повір'я: якщо, почувши грім, притулитися спиною до дерева або дерев'яного одвірка, то спина не болітиме весь рік, а якщо вибігти в цей момент на вулицю — рік обіцяє бути прибутковим.

