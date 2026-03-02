Церковный праздник 2 марта: главная примета дня на удачу и богатство

2 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

Приметы 2 марта. Фото: из открытых источников

В православный праздник 2 марта верующие обращаются с молитвами к святым дня – просят помощи, защиты, дать терпения и сил вынести жизненные невзгоды.

В народе день называют Федот-ветронос – в честь священномученика Феодота, память которого также совершается сегодня. Прозвище Ветронос этому дню дали из-за сильных ветров, которые обычно дуют 2 марта.

По народным обычаям сегодня, как и днями ранее, продолжают подготовку к весеннему посевному сезону: проверяют инвентарь и инструменты, покупают семена. По традиции на Федота начинают работать с рассадой: высаживают семена помидоров, перца, баклажанов и сельдерея.

Хорошей приметой дня считается красная герань – говорят, если сегодня принести в дом или посадить дома этот цветок, то год будет удачным и богатым.

2 марта, как и в любой другой церковный праздник, верующим не следует желать зла, отказывать в помощи, ссориться, обижать кого-либо. Церковь осуждает лень, зависть, жадность и ложь. Продолжается Великий пост.

По народным приметам на Федота советуют сидеть дома: сильный ветер может повалить дерево или сбросить сосульку. Не рекомендуют пришивать пуговицы — считается, что таким образом можно "пришить" себе лишние заботы и потерять удачу. Также не следует поднимать с земли чужие деньги или забытые вещи, чтобы не привлечь нищету и болезни.

По приметам этого дня можно судить о том, какими будут весна и лето. Если метель поднялась – весна затянется. Если снег пошел – осенью будет много грибов. Домашние птицы пьют воду из луж – тепло уже близко. Южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным, а если ветер с севера — такой же будет и летом. Льет дождь — лето будет урожайным. Какая погода сегодня — таким будет и июль.

В народе считают, что подземные ключи и ручьи в этот день "закипают" и выливаются последней оттепелью. Если же вдруг в этот день ударит мороз, то говорят — "Федот, да не тот".

Читайте также на портале "Комментарии" - какой церковный праздник был 1 марта: три суровых запрета в этот день.







