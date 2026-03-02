Церковне свято 2 березня: головна прикмета дня на удачу та багатство

2 березня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять святителя Іова (Борецького), митрополита Київського та всієї Русі.

У православне свято 2 березня віруючі звертаються з молитвами до святих дня – просять допомоги, захисту, дати терпіння та сил винести життєві негаразди.

У народі день називають Федот-вітронос — на честь священномученика Феодота, пам'ять якого також відзначається сьогодні. Прізвисько Вітронос цьому дню дали через сильні вітри, які зазвичай дмуть 2 березня.

За народними звичаями сьогодні, як і днями раніше, продовжують підготовку до весняного посівного сезону: перевіряють інвентар та інструменти, купують насіння. За традицією на Федота починають працювати з розсадою: висаджують насіння помідорів, перцю, баклажанів та селери.

Хорошою прикметою дня вважається червона герань – кажуть, якщо сьогодні принести в будинок або посадити вдома цю квітку, то рік буде вдалим та багатим.

2 березня, як і в будь-яке інше церковне свято, віруючим не слід бажати зла, відмовляти у допомозі, сваритися, ображати будь-кого. Церква засуджує лінощі, заздрість, жадібність та брехню. Триває Великий піст.

За народними прикметами на Федота радять сидіти вдома: сильний вітер може повалити дерево чи скинути бурульку. Не рекомендують пришивати гудзики — вважається, що таким чином можна "пришити" собі зайві турботи та втратити успіх. Також не слід піднімати із землі чужі гроші чи забуті речі, щоб не залучити злиднів та хвороб.

За прикметами цього дня можна судити про те, якими будуть весна і літо: завирувала хуртовина — весна затягнеться; сніг пішов — восени буде багато грибів; домашні птахи п'ють воду з калюж — тепло вже близько; південний теплий вітер — літо буде спекотним і вологим, а якщо вітер з півночі — таким же буде і влітку; йде дощ — літо буде врожайним; яка погода сьогодні — таким буде і липень.

У народі вважають, що підземні джерела і струмки в цей день "закипають" і виливаються останньою відлигою. Якщо ж раптом в цей день вдарить мороз, то кажуть — "Федот, та не той".

