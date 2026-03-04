Церковне свято 4 березня: яка найдобріша прикмета дня

4 березня за новим церковним календарем згадують Герасима Йорданського – святого, якого супроводжував лев.

До святого Герасима віруючі звертаються з молитвами дати фізичні та духовні сили, також просять зцілити від хвороб – як людей, так і домашніх тварин. Преподобний допомагає здобути терпіння та розсудливість, підтримує у сімейних справах.

У народній традиції свято називають Герасим Граківник — в деяких регіонах цього дня вже прилітають граки. Сьогодні за звичаєм прийнято пекти пісне печиво у вигляді птахів — "грачиків". Частину випічки можна віднести до церкви, частину — роздати сусідам і знайомим. Вважається, що чим щедріше частування, тим більше щастя і достатку повернеться в дім.

Дата вважається вдалою для генерального прибирання: потрібно провітрити будинок, перебрати речі, змісти павутину та пил із далеких кутів. Особливу увагу приділяють старому взуттю — його треба викинути, і разом із поношеними черевиками з дому піде все недобре.

Священнослужителі в цей день закликають уникати сварок, грубості та лихослів'я, не можна ображати близьких, пліткувати та заздрити. Засуджуються брехня та лінощі, а також відмова у допомозі. Оскільки триває Великий піст, важливо дотримуватися помірності в їжі, але головне — не робити гріховних вчинків.

У народі цей день вважається непростим і має низку своїх заборон: не можна ображати птахів та розоряти гнізда — тому, хто порушить заборону, "щастя на землі не бачити"; не радять вирушати в далеку дорогу – може бути невдалою; краще уникати великих покупок — може бути грошові втрати; не можна кричати на кішок — це на велику біду.

Також у народі існує повір'я, що по землі сьогодні можуть блукати злі духи та кікімори — неохайні жінки в рваному одязі та з різними очима, "одне око — для пристріту, інше — для показу". Щоб уберегтися від них, у будинок приносили гілки майстра.

Найдобріша прикмета дня — побачити, як граки влаштовуються у старих гніздах. Це обіцяє швидку весну та щедрий рік.

