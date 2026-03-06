Какой церковный праздник 6 марта: что нужно сделать в этот день, чтобы набраться сил

6 марта по новому церковному стилю православные отмечают обретение честного Креста Господня и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме.

Приметы 6 марта. Фото: из открытых источников

В православный праздник 6 марта верующие молятся равноапостольной царице Елене – просят мира, мудрости, укрепить дух, исцелить от болезней, покоя для пожилых, терпения для обиженных, а обидчикам – страх Божий.

В народе день получил название Константиновы круги — в честь святого Константина из Амореи, почитаемого сегодня, а также обряда вытаптывания снега вокруг колодцев, чтобы туда не стекала грязная вода. Для этого колодцы обходили кругами, а первый круг часто выполнял мальчик по имени Константин.

По народным поверьям, после заката в этот день стоит набрать колодезной воды и отпить ее — издавна считалось, что такая вода придает силы и оберегает от нечистой силы. Полезно также искупаться или сходить в баню, чтобы очиститься телом и душой. Важно вспомнить умерших родных, помянуть их добрым словом.

В этот день православная традиция запрещает ругаться, сквернословить, сплетничать, лениться и отказывать в помощи. Продолжается Великий пост, церковь не одобряет ложь, жадность и зависть.

Особое внимание уделяется воде — ее нельзя тратить зря, каждая капля должна была использоваться по назначению.

По приметам этого дня судят о погоде, весне и будущем урожае. Если облака высокие и быстро плывут – погода будет хорошей. Дятел стучит – весна задержится, холода продлятся. День морозный – весна будет скорой, а лето сухим и теплым.

Прилет ласточек или белых аистов в этот день предвещает тепло, удачу и начало новой жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 марта по новому календарю церкви православные вспоминали священномученика Конона Мандонского.



