Яке церковне свято 5 вересня: що заборонено робити і головна прикмета дня

5 вересня за новим календарем Православної церкви України вшановують пам'ять благовірного князя Гліба – одного з перших святих Київської Русі, який став символом лагідності та непротивлення злу. З цим днем пов'язано чимало прикмет і церковних заборон, яких наші предки дотримувалися неухильно.

Прикмети 5 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Захарій і Єлизавета.

Сьогодні прийнято прибирати в домі, а ввечері — викупатися або піти в лазню; вважається, що це захищає від хвороб і очищає оселю від негативної енергії на весь рік уперед. Корисно позбутися старих, непотрібних речей — за прикметою, це допомагає уберегти дім від хвороб і неприємностей у майбутньому.

Цей день також вважається вдалим для весіль: укладений сьогодні союз обіцяє бути міцним і тривалим.

Церква цього дня застерігає від сварок, лихослів'я та злих слів – вважається, що все недобре, сказане на адресу інших, повертається до самої людини. Забороняється пліткувати, наклепувати, заздрити та виношувати помсту, а також лінуватися, зневірятися та відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Народні прикмети доповнюють церковні заборони безліччю побутових застережень. Не варто давати порожніх обіцянок – якщо немає впевненості, що вдасться їх стримати, краще промовчати: вважається, що це загрожує фінансовими втратами. Не можна одягати брудний чи рваний одяг — за повір'ям, це приваблює хвороби та злидні. Під забороною також азартні ігри, лайка та прокляття.

За прикметами цього дня судили не лише про найближчу погоду, а й про те, якими будуть осінь та зима. Якщо листя на деревах до цього дня вже пожовкло – зима прийде раніше за термін і буде холодною. Хмари на світанку забарвилися в червоний колір — чекай на негоду. Жаби раптово замовкли і поховалися – дощ почнеться з хвилини на хвилину. Дивляться також на горобину: якщо дерево всипане ягодами — осінь видасться дощовою і вологою, а зима морозною, а якщо майже не плодоносить — уся осінь пройде сухою.

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