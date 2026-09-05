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Какой церковный праздник 5 сентября: что запрещено делать и главная приметы дня

В народе этот день называют Захарий и Елизавета

5 сентября 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

5 сентября по новому календарю Православной церкви Украины чтят память благоверного князя Глеба — одного из первых святых Киевской Руси, ставшего символом кротости и непротивления злу. С этим днем связано немало примет и церковных запретов, которые наши предки соблюдали неукоснительно.

Какой церковный праздник 5 сентября: что запрещено делать и главная приметы дня

Приметы 5 сентября. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Захарий и Елизавета. Сегодня принято делать уборку в доме, а вечером — выкупаться или пойти в баню, считается, что это защищает от хвори и очищает жилище от негативной энергии на весь год вперед. Полезно избавиться от старых, ненужных вещей – по примете, это помогает уберечь дом от болезней и неприятностей в будущем.

День также считается удачным для свадеб: заключенный сегодня союз обещает быть крепким и долгим.

Церковь в этот день предостерегает от ссор, сквернословия и злых слов – считается, что все недоброе, сказанное в адрес других, возвращается к самому человеку. Запрещается сплетничать, клеветать, завидовать и вынашивать месть, а также лениться, отчаиваться и отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дополняют церковные запреты множеством бытовых предостережений. Не стоит давать пустых обещаний — если нет уверенности, что удастся их сдержать, лучше промолчать: считается, что это грозит финансовыми потерями. Нельзя надевать грязную или рваную одежду — по поверью, это привлекает болезни и нищету. Под запретом также азартные игры, брань и проклятия.

По приметам этого дня судили не только о ближайшей погоде, но и о том, какими будут осень и зима. Если листья на деревьях к этому дню уже пожелтели – зима придет раньше срока и будет холодной. Облака на рассвете окрасились в красный цвет — жди ненастья. Лягушки внезапно замолчали и попрятались — дождь начнется с минуты на минуту. Смотрят также на рябину: если дерево усыпано ягодами — осень выдастся дождливой и промозглой, а зима морозной, а если почти не плодоносит — вся осень пройдет сухой.

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