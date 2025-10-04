Яке церковне свято 4 жовтня: чим небезпечний цей день

4 жовтня за новим церковним календарем згадують благовірного князя Володимира Ярославича. У церковному календарі сьогодні також згадують святого Єрофея Афінського – у нього просять допомоги у важких справах, дати мудрості та допомогти ухвалити рішення, допомогти у навчанні.

Прикмети 4 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народі день прозвали Єрофія, а також Єрофій Лісогін - вважається, що сьогодні нечиста сила йде під землю до весни. Ніч на Єрофея називають особливо небезпечною і намагаються цей час проводити вдома та займатися домашніми справами.

Також для захисту від нечисті та злих чар у житлі за народним звичаєм розвішують зв'язки цибулі та часнику, а також гілочки полину та будяка.

Священнослужителі не схвалюють цього дня сварки, лихослів'я, осуд, заздрість. Не можна відмовляти у допомозі, скупитися, слід уникати поганих думок та вчинків, які притягують біду.

У народі з Єрофєєвим днем пов'язані такі заборони: не радять сьогодні йти в ліс — вірять, що там пустує лісовик і може "завести" людину, яка потім не знайде дорогу назад; не слід перевантажувати себе роботою — надмірна праця на Єрофея призводить до хвороб; заборонено зловживати алкоголем.

День загалом вважається непередбачуваним та небезпечним, тому потрібно постаратися бути обережним у всьому.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. За погодою та природою цього дня можна дізнатись, яким буде жовтень, а також зима з весною. Якщо день видався похмурим, то погода така стоятиме весь місяць. Якщо розгулявся вітер – зима буде морозною. Потепліло надвечір — чекай узимку багато снігу. Іній з ранку — найближчими днями будуть сонячними та сухими. Снігури співають, а ворони насупилися — погода зіпсується.

Про погоду говорить також і небо на заході сонця — якщо воно червоного кольору, то завтра буде вітряно.

