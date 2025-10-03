Какой церковный праздник 3 октября: всего один отказ в этот день может обернуться бедой

3 октября православная церковь по новому стилю вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита.

Приметы 3 октября. Фото: из открытых источников

К святому Дионисию Ареопагиту обращаются в молитвах с просьбами о помощи в семейных делах, воспитании детей, просят дать сил для преодоления трудностей.

В народе день получил название Денис Позимний — к этому времени все сильнее ощущается дыхание зимы. По народным поверьям, по земле сегодня бродят "осенние лихорадки" — злые духи, которые насылают болезни. Чтобы защититься от них, советуют обязательно съесть зубчик чеснока или кусочек лука с солью — верят, что это помогает не только укрепить иммунитет, но и уберечься от сглаза.

Также в народе верят: как проведешь этот день — так и ответит тебе мир, поэтому следует постараться помочь ближним и хранить в сердце свет.

Церковь в этот день, как и в любой другой, не одобряет ссор, злобы, осуждения, зависти и жадности. Нельзя отказывать в помощи, если кто просит о ней – отказ обернется бедой.

В народе день 3 октября считается одним из самых непростых и опасных. С ним связано множество запретов: не следует открывать надолго окна — вместе со сквозняком в дом могут проникнуть "осенние лихорадки" с болезнями; не стоит поднимать деньги на дороге — можно потерять все свои сбережения; нельзя принимать незваных гостей – эти визиты могут принести беды и неурядицы; не советуют говорить "нет" близким — отказ может привести к ссоре.

Также в этот день советуют перенести стрижку — волосы будут расти медленно.

Издавна по приметам дня наши предки судили, каким будет остаток осени, а также зимний сезон. Если выпал туман, а в воздухе витает белая паутина — к сухой и долгой осени. Погода сухая – зимой будет мало снега. Шишки растут низко — морозы рано ударят, а если высоко – холодно будет лишь в конце зимы. Шиповник снова зацвел — осень будет долгой и теплой. Зайцы "отъелись" — к суровой зиме. Галки летают стаями и громко кричат — погода будет стоять ясной.

Считается, что Денис "открывает ворота зиме", и если день выдался теплый, то морозов не будет до Артемьева дня (20 октября).

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 2 октября: три главные запреты дня



