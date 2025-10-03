Яке церковне свято 3 жовтня: лише одна відмова цього дня може обернутися бідою

3 жовтня православна церква за новим стилем згадує священномученика Діонісія Ареопагіта.

Прикмети 3 октября. Фото: з відкритих джерел

До святого Діонісія Ареопагіта звертаються у молитвах з проханнями про допомогу у сімейних справах, вихованні дітей, просять дати сил для подолання труднощів.

У народі день отримав назву Денис Зимовий - на цей час все сильніше відчувається подих зими. За народними повір'ями, землею сьогодні блукають "осінні лихоманки" — злі духи, які насилають хвороби. Щоб захиститися від них, радять обов'язково з'їсти зубчик часнику або шматочок цибулі із сіллю – вірять, що це допомагає не лише зміцнити імунітет, а й уберегтися від пристріту.

Також у народі вірять: як проведеш цей день – так і відповість тобі світ, тож слід постаратися допомогти ближнім та зберігати у серці світло.

Церква цього дня, як і будь-якого іншого, не схвалює сварок, злості, засудження, заздрості та жадібності. Не можна відмовляти у допомозі, якщо хтось просить про неї – відмова обернеться бідою.

У народі день 3 жовтня вважається одним із найпростіших і найнебезпечніших. З ним пов'язано безліч заборон: не слід відкривати надовго вікна — разом із протягом у будинок можуть проникнути "осінні лихоманки" із хворобами; не варто піднімати гроші на дорозі – можна втратити всі свої заощадження; не можна приймати непроханих гостей – ці візити можуть принести біди та негаразди; не радять говорити "ні" близьким — відмова може призвести до сварки.

Також у цей день радять перенести стрижку — волосся росте повільно.

Здавна за прикметами дня наші пращури судили, яким буде залишок осені, а також зимовий сезон. Якщо випав туман, а в повітрі витає біле павутиння — до сухої та довгої осені. Погода суха – взимку буде мало снігу. Шишки ростуть низько – морози рано вдарять, а якщо високо – холодно буде лише наприкінці зими. Шипшина знову зацвіла — осінь буде довгою і теплою. Зайці "отъелись" — до суворої зими. Галки літають зграями і голосно кричать — погода стоятиме ясною.

Вважається, що Денис "відчиняє ворота зимі", і якщо день видався теплим, то морозів не буде до Артем'єва дня (20 жовтня).

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 2 жовтня: три головні заборони дня



