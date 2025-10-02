Какой церковный праздник 2 октября: три главные запреты дня

2 октября по новому церковному календарю священнослужители и верующие вспоминают двух святых мучеников – Киприана и Иустину.

Святых мучеников Киприана и Иустинью почитают как защитников от колдовства, злых духов и недобрых людей. Поэтому в молитвах к святым просят помощи и защиты, святому Киприану обычно молятся мужчины, а Иустине — женщины.

В народе день называют по-своему — Куприян и Устинья. По поверьям сегодня лучше провести в кругу семьи. Работа в этот день не запрещается — можно заниматься уборкой, ремонтом, рукоделием, так как святые благоволят трудолюбивым.

Популярным занятием в эту дату остается и сбор грибов — в это время обычно идут за опятами, лисичками, боровиками. Также сегодня можно сеять овощи и зелень под зиму: морковь, свеклу, чеснок, укроп, петрушку.

Церковь в эту дату, как и всегда, просит воздерживаться от ссор, злобы и осуждения, сквернословия, зависти и жадности. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, мстить, отчаяние считается грехом.

В народе Куприянов день считают не очень благоприятным и стараются соблюдать такие запреты: не стоит сегодня переезжать или менять место жительства — к денежным потерям; не следует отправляться в дальнюю дорогу; нельзя употреблять алкоголь — по поверьям, выпивший станет беззащитным перед нечистой силой.

Также на Куприяна и Устинью не устраивают шумных гуляний — говорят, что беспечность может навлечь беду. Лучше провести день спокойно и в молитве.

По приметам можно сказать, какой будут осень, зима и даже следующее лето. Если южный ветер — к богатому урожаю озимых. Дождь пошел — жди через неделю первые заморозки и морозную зиму. В лесу много грибов — лето будет с дождями. Погожая погода стоит — к теплой и долгой осени.

Главная примета дня: если с утра утром небо ясное — жди заморозка, а если деревья начали сильно сбрасывать листья — резко похолодает.

