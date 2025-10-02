logo

BTC/USD

118737

ETH/USD

4387.24

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 2 октября: три главные запреты дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 2 октября: три главные запреты дня

В народе день 2 октября называют по-своему - Куприян и Устинья

2 октября 2025, 06:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

2 октября по новому церковному календарю священнослужители и верующие вспоминают двух святых мучеников – Киприана и Иустину.

Какой церковный праздник 2 октября: три главные запреты дня

Приметы 2 октября. Фото: из открытых источников

Святых мучеников Киприана и Иустинью почитают как защитников от колдовства, злых духов и недобрых людей. Поэтому в молитвах к святым просят помощи и защиты, святому Киприану обычно молятся мужчины, а Иустине — женщины.

В народе день называют по-своему — Куприян и Устинья. По поверьям сегодня лучше провести в кругу семьи. Работа в этот день не запрещается — можно заниматься уборкой, ремонтом, рукоделием, так как святые благоволят трудолюбивым.

Популярным занятием в эту дату остается и сбор грибов — в это время обычно идут за опятами, лисичками, боровиками. Также сегодня можно сеять овощи и зелень под зиму: морковь, свеклу, чеснок, укроп, петрушку.

Церковь в эту дату, как и всегда, просит воздерживаться от ссор, злобы и осуждения, сквернословия, зависти и жадности. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, мстить, отчаяние считается грехом.

В народе Куприянов день считают не очень благоприятным и стараются соблюдать такие запреты: не стоит сегодня переезжать или менять место жительства — к денежным потерям; не следует отправляться в дальнюю дорогу; нельзя употреблять алкоголь — по поверьям, выпивший станет беззащитным перед нечистой силой.

Также на Куприяна и Устинью не устраивают шумных гуляний — говорят, что беспечность может навлечь беду. Лучше провести день спокойно и в молитве.

По приметам можно сказать, какой будут осень, зима и даже следующее лето. Если южный ветер — к богатому урожаю озимых. Дождь пошел — жди через неделю первые заморозки и морозную зиму. В лесу много грибов — лето будет с дождями. Погожая погода стоит — к теплой и долгой осени.

Главная примета дня: если с утра утром небо ясное — жди заморозка, а если деревья начали сильно сбрасывать листья — резко похолодает.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 1 октября: почему сегодня все молитвы будут услышаны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости