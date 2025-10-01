Какой церковный праздник 1 октября: почему сегодня все молитвы будут услышаны

1 октября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Также в этот день чтят чудотворный образ Божией Матери "Ласковая Станиславская".

Покрову считают особенным праздником – все молитвы этого дня будут услышаны. В храмах в это время проходят торжественные богослужения, начинавшиеся ещё с всенощных бдений. Верующие обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве в бедах, просят исцелить от болезней, защитить от врагов и дать семейного благополучия. Девушки традиционно просят о замужестве.

Особое почитание связано и с иконой Божией Матери "Ласковая Станиславская" — у образа молятся о здоровье, даровании детей и счастье в семье.

В народе праздник получил название Покров, он символизирует встречу осени и зимы — к этой дате обычно выпадал первый иней, а с деревьев опадали листья. Поэтому говорят: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

С праздником связано также завершение сельскохозяйственного года – к этому времени следует закончить все работы на поле и огороде и приготовиться к зиме. С Покровы начинается свадебная пора – считается, что браки, заключенные на Покров, самые крепкие.

По традиции в этот день принято накрывать щедрый стол — готовят мясные и рыбные блюда, выпечку, которыми угощают близких, соседей и помогают нуждающимся. Также на Покрову принято идти в лес за рыжиками и груздями — считается, что после праздника грибов уже не будет.

Церковь в праздник напоминает о том, что нужно избегать ссор, осуждений, зависти и жадности. Нельзя отказывать тем, кто обращается за поддержкой. Запрещено унывать, ведь Покров — это время радости, благодарности и надежды на заступничество Богородицы.

В народе в этот день также существует ряд запретов и ограничений: нельзя заниматься тяжелым трудом и повседневными делами; запрещено резать, копать, рубить дрова; не следует делать уборку, браться за стирку и рукоделие; нельзя давать пустые обещания или клятвы — это к неудачам и болезням.

Также, согласно поверьям, девушкам в этот день нельзя отказывать сватам по примете, замуж они выйдут не раньше, чем через три года.

