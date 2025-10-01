Яке церковне свято 1 жовтня: чому сьогодні всі молитви будуть почуті

1 жовтня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають світле свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Також у цей день вшановують чудотворний образ Божої Матері "Ласкава Станіславська".

Покров Пресвятої Богородиці. Фото: з відкритих джерел

Покрову вважають особливим святом – усі молитви цього дня будуть почуті. У храмах у цей час відбуваються урочисті богослужіння, що починалися ще з всенощних чувань. Віруючі звертаються до Богородиці з проханнями про заступництво у бідах, просять зцілити від хвороб, захистити від ворогів та дати сімейне благополуччя. Дівчата традиційно просять заміжжя.

Особливе шанування пов'язане і з іконою Божої Матері "Ласкава Станіславська" — в образі моляться про здоров'я, дарування дітей та щастя в сім'ї.

У народі свято отримало назву Покров, воно символізує зустріч осені та зими — до цієї дати зазвичай випадав перший іній, а з дерев опадало листя. Тому кажуть: "Покрова вкриває землю то листям, то снігом".

Зі святом пов'язане також завершення сільськогосподарського року – до цього часу слід закінчити всі роботи на полі та городі та приготуватися до зими. З Покрови починається весільна пора – вважається, що шлюби, укладені на Покров, найміцніші.

За традицією цього дня заведено накривати щедрий стіл — готують м'ясні та рибні страви, випічку, якими пригощають близьких, сусідів та допомагають нужденним. Також на Покрову прийнято йти до лісу за рижиками та груздями – вважається, що після свята грибів уже не буде.

Церква у свято нагадує про те, що треба уникати сварок, засуджень, заздрості та жадібності. Не можна відмовляти тим, хто звертається за підтримкою. Заборонено сумувати, адже Покров – це час радості, подяки та надії на заступництво Богородиці.

У народі в цей день також існує низка заборон та обмежень: не можна займатися важкою працею та повсякденними справами; заборонено різати, копати, рубати дрова; не слід робити прибирання, братися за прання та рукоділля; не можна давати порожні обіцянки чи клятви — це до невдач та хвороб.

Також, згідно з повір'ями, дівчатам у цей день не можна відмовляти сватам за прикметою, заміж вони вийдуть не раніше, ніж за три роки.

