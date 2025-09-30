Какой церковный праздник 30 сентября: что может сигнализировать о присутствии темных сил

30 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Приметы 30 сентября. Фото: из открытых источников

Святого Михаила просят о покровительстве Киева, а также молятся ему о мире в доме, исцелении от болезней и утешении в скорби.

В народе день прозвали Михаил-соломенный, название дня пошло от давних традиций и обрядов. Дело в том, что раньше в эту дату меняли солому в матрасах — старую сжигали, а новую застилали. Считалось, что такой обряд охраняет от дурного глаза и несчастий.

Поэтому сегодня по народным обычаям 30 сентября нужно обязательно покупаться, надеть чистую одежду, сменить постельное белье и выкупать детей — чтобы зима прошла без болезней. Также в этот день наводят порядок в доме, а порог окропляют святой водой — для защиты от злых сил.

Священнослужители в этот день предостерегают от ссор и ругани, не следует сквернословить, сплетничать, завидовать. Жадности, отказ в помощи, обиды, месть и осуждение, а также отчаяние – недопустимы.

Согласно народным поверьям, в этот день не советуют: лениться – святой Михаил всю жизнь провел в трудах и заботах; носить грязную или поношенную одежду, чтобы не навлечь болезни; начинать ремонт или новое строительство — лучше перенести на другой день, чтобы не быть в убытке.

Также наши предки верили в то, что сломанные деревья или вырванные с корнями растения в этот день — знак присутствия темных сил. Поэтому старались быть осторожными и внимательно следили за приметами.

По погоде этого дня судят о том, какой будет зима в этом году, а также погода в ближайшие дни. Если журавли уже улетели на юг – рано похолодает и зима будет холодной. Стоит сухая и теплая погода – зима задержится в пути. Дождь пошел – будет много снега зимой. Если утро выдалось пасмурным — еще будут теплые денечки. Луны не видно из-за тумана — к ненастью.

Считается, что если на Михаила выпадет первый снег, то настоящая зима придет нескоро.

