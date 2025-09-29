logo

Какой церковный праздник 29 сентября: главные запреты дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 29 сентября: главные запреты дня

В этот день нельзя отказывать в милостыне

29 сентября 2025, 06:22
29 сентября по новому церковному календарю в Православной церкви Украины чтят память преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.

Какой церковный праздник 29 сентября: главные запреты дня

Приметы 29 сентября. Фото: из открытых источников

Сегодня верующие молятся святому Кириаку. Люди просят о защите путешественников и отшельников, избавления от болезней, уныния. К Феофану обращаются с просьбами об исцелении, а также в память о его милосердии стараются быть щедрыми.

В народе день прозвали Феофан Милостивый, а также Кириак. Благим делом сегодня считается подать милостыню и помочь страждущим и немощным людям — купить продукты, убрать в доме, приготовить еду.

Священнослужители сегодня, как и в другие дни, призывает воздержаться от ссор, грубости, сплетен, зависти, жадности, уныния. 

По народным поверьям также есть запреты: нельзя сегодня проходить мимо протянутой руки — потеряешь благословение; не стоит бездумно тратить деньги — траты себя не оправдают; нельзя играть в азартные игры — удача уйдет; запрещается употреблять алкоголь — можно из-за пьянства потерять то, что создавалось годами.

Также говорят, что в этот день нельзя подбирать с земли найденные деньги — это к бедности.

Издавна в этот день наши предки обращали внимание на погоду и природу. По приметам этого дня можно узнать, какой будет осень и зима. Так, если сегодня тепло и сухо — зима будет поздней и мягкой. Если гром гремит — много снега навалит зимой. Гуси еще не улетели — холодно будет нескоро. Если туман вечером выпал — к сухой осени. Небо звездное — в следующем году будет щедрый урожай.

В народе говорят, что сегодня святой Феофан "накидывает кафтан на солнце", поэтому день пасмурный, но теплый. Также с этого дня начинается небольшое потепление.

Читайте также на портале "Комментарии" — 28 сентября православные христиане чтили память преподобного Харитона Исповедника – подвижника, чья вера и подвиги оставили заметный след в христианской традиции.




