Яке церковне свято 29 вересня: головні заборони дня

29 вересня за новим церковним календарем у Православній церкві України вшановують пам'ять преподобного Феофана Милостивого та преподобного Киріака самітника.

Сьогодні віруючі моляться святому Киріакові. Люди просять про захист мандрівників і пустельників, позбавлення хвороб, зневіри. До Феофана звертаються з проханнями про зцілення, а також на згадку про його милосердя намагаються бути щедрими.

У народі день прозвали Феофан Милостивий, а також Кіріак. Доброю справою сьогодні вважається подати милостиню і допомогти стражденним і немічних людей — купити продукти, прибрати в будинку, приготувати їжу.

Священнослужителі сьогодні, як і в інші дні, закликає утриматися від сварок, брутальності, пліток, заздрощів, жадібності, зневіри.

За народними повір'ями також є заборони: не можна сьогодні проходити повз простягнуту руку — втратиш благословення; не варто бездумно витрачати гроші – витрати себе не виправдають; не можна грати в азартні ігри — успіх піде; забороняється вживати алкоголь – можна через пияцтво втратити те, що створювалося роками.

Також кажуть, що цього дня не можна підбирати із землі знайдені гроші – це до бідності.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. За прикметами цього дня можна дізнатися, якою буде осінь та зима. Так, якщо сьогодні тепло та сухо – зима буде пізньою та м'якою. Якщо грім гримить – багато снігу навалить узимку. Гуси ще не полетіли – холодно буде нескоро. Якщо туман увечері випав – до сухої осені. Небо зоряне – наступного року буде щедрий урожай.

У народі кажуть, що сьогодні святий Феофан "накидає каптан на сонце", тож день похмурий, але теплий. З цього дня починається невелике потепління.

