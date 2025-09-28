Церковный праздник 28 сентября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

28 сентября православные христиане чтят память преподобного Харитона Исповедника – подвижника, чья вера и подвиги оставили заметный след в христианской традиции. Этот день имеет глубокое духовное значение, а также сопровождается народными предостережениями, соблюдаемыми нашими предками. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

28 сентября церковный праздник – день святого Харитона Исповедника

Харитон родился в 3 веке в Иконии (современная Турция) в семье благочестивых христиан. Он избрал путь служения Богу, отказавшись от мирских радостей. Во времена гонений на христиан при императоре Аврелиане Харитона схватили, пытали и заключили в тюрьму.

После освобождения он отправился в Иерусалим, где снова попал в плен разбойников. По преданию, они погибли от отравленного вина, в то время как Харитон остался жив. В благодарность за чудесное спасение он поселился в пещере Фаранской пустыни, где положил начало монашеской жизни.

Впоследствии преподобный основал три монастыря – Фаранскую Лавру, Иерихонскую и Сукийскую. Он заключил строгий устав монашеской жизни с постом, молитвой и правилами общего быта. Святой Харитон умер в глубокой старости около 350 года и был похоронен в Фаранской Лавре.

Что нельзя делать сегодня

В народном календаре 28 сентября считали днем, когда не следует браться за определенные дела. Считалось, что нарушение этих правил может навлечь беду.

Три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня:

— Жаловаться на жизнь — сетования считали способными привлечь новые проблемы

— Убирать в доме — считалось, что этим можно "вымести" благополучие

— Делиться планами — рассказы о будущем могли навлечь зависть или неудачи

Также наши предки верили, что в этот день активизируются темные силы, поэтому лучше избегать прогулок после заката.

Именины 28 сентября

В этот день свои именины празднуют: Вячеслав, Валентин, Георгий, Макар, Марк, Иван, Кирилл, Татьяна, Ульяна, Нестор, Александр, Остап, Анна и Мария.

