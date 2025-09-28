Церковне свято 28 вересня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

28 вересня православні християни вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповідника — подвижника, чия віра та подвиги залишили помітний слід у християнській традиції. Цей день має глибоке духовне значення, а також супроводжується народними застереженнями, яких дотримувалися наші предки. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Харитон народився у 3 столітті в Іконії (сучасна Туреччина) у родині благочестивих християн. Він обрав шлях служіння Богові, відмовившись від мирських радощів. За часів гонінь на християн при імператорі Авреліані Харитона схопили, катували та ув’язнили.

Після звільнення він вирушив до Єрусалима, де знову потрапив у полон розбійників. За переказами, вони загинули від отруєного вина, тоді як Харитон залишився живим. У подяку за чудесне спасіння він оселився у печері Фаранської пустелі, де започаткував монаше життя.

Згодом преподобний заснував три монастирі — Фаранську Лавру, Ієрихонську та Сукійську. Він уклав строгий статут чернечого життя з постом, молитвою та правилами спільного побуту. Святий Харитон помер у глибокій старості близько 350 року та був похований у Фаранській Лаврі.

Що не можна робити сьогодні

У народному календарі 28 вересня вважали днем, коли не варто братися за певні справи. Вважалося, що порушення цих правил може накликати біду.

Три речі, які категорично не можна робити сьогодні:

- Жалітися на життя — нарікання вважали здатними привернути нові проблеми

- Прибирати в домі — вважалося, що цим можна "вимести" добробут

- Ділитися планами — розповіді про майбутнє могли накликати заздрість або невдачі

Також наші предки вірили, що цього дня активізуються темні сили, тож краще уникати прогулянок після заходу сонця.

Іменини 28 вересня

Цього дня свої іменини святкують: В’ячеслав, Валентин, Георгій, Макар, Марк, Іван, Кирило, Тетяна, Уляна, Нестор, Олександр, Остап, Ганна та Марія.

