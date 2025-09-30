Яке церковне свято 30 вересня: що може сигналізувати про присутність темних сил

30 вересня за новим церковним календарем згадують святителя Михайла, першого митрополита Київського.

Прикмети 30 вересня. Фото: з відкритих джерел

Святого Михаїла просять про заступництво Києва, а також моляться йому про мир у домі, зцілення від хвороб та втіху в скорботі.

У народі день прозвали Михайло-Солом'яний, назва дня походить від давніх традицій та обрядів. Справа в тому, що раніше цієї дати міняли солому в матрацах — стару спалювали, а нову застилали. Вважалося, що такий обряд охороняє від поганого ока та нещасть.

Тому сьогодні за народними звичаями 30 вересня потрібно обов'язково купуватись, одягнути чистий одяг, змінити постільну білизну та викуповувати дітей – щоб зима пройшла без хвороб. Також у цей день наводять лад у будинку, а поріг окроплюють святою водою — для захисту від злих сил.

Священнослужителі в цей день застерігають від сварок та лайки, не слід лихословити, пліткувати, заздрити. Жадібності, відмова у допомозі, образи, помста та осуд, а також розпач – неприпустимі.

Згідно з народними повір'ями, цього дня не радять: лінуватися – святий Михайло все життя провів у працях та турботах; носити брудний або поношений одяг, щоб не викликати хвороби; починати ремонт чи нове будівництво – краще перенести на інший день, щоб не бути у збитку.

Наші пращури помітили, що наші пращури вірили в те, що зламані дерева або вирвані з корінням рослини в цей день — знак присутності темних сил. Тому намагалися бути обережними та уважно стежили за прикметами.

По погоді цього дня судять про те, якою буде цьогорічна зима, а також погода найближчими днями. Якщо журавлі вже полетіли на південь – рано похолодає і зима буде холодною. Стоїть суха та тепла погода – зима затримається у дорозі. Дощ пішов – буде багато снігу взимку. Якщо ранок видався похмурим – ще будуть теплі деночки. Місяця не видно через туман — до негоди.

Вважається, якщо на Михайла випаде перший сніг, то справжня зима прийде нескоро.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 29 вересня: головні заборони дня.